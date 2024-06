Postler ließ fast 2.000 Briefe und Pakete im Keller verschwinden

Ein Postler aus Niederösterreich soll fast 2.000 Behördenbriefe , Paketsendungen und Einschreiben im großen Stil veruntreut haben. Der 26-jährige Brief- und Paketzusteller zeigte sich im Rahmen der Einvernahme durch Kriminalbeamte in Mödling umfassend geständig.

Laut Polizei konnte er damit verhindern, dass seine Handlungen bekannt werden und auf ihn rückzuführen sind. "Er brachte die nicht zugestellten Sendungen in seiner Schicht in das Kellerabteil", so die Polizei.

Aufarbeitung dauerte Monate

Die Beamten stellten säckeweise Behördenbriefe und Postsendungen an der Adresse des Mannes sicher. "Die Menge an nicht zugestellten Sendungen war enorm, die Zählung, Zuordnung und Erfassung in Excel-Tabellen nahm mehrere Monate in Anspruch", so die Polizei.

Insgesamt entdeckten die Ermittler im Kellerversteck 802 RSa- sowie RSb-Briefe, 516 Paket- bzw. große Briefsendungen und 464 Einschreiben. Der Beschuldigte soll außerdem elf Reisepässe zerstört haben, unterdrückte 147 RSa- und RSb-Rückscheine und fälschte elektronisch die Unterschrift von zumindest zehn Empfängern.