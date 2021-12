Wo ist bloß mein Packerl? Was tun, wenn der Zusteller nicht kommt

Fast jeder, der online etwas bestellt hat, kennt die Situation: Das Paket kommt viel zu spät, ganz wo anders oder gar nicht an. Was sind die Gründe dafür und was kann der Empfänger tun? „Meistens ist die Adresse nicht korrekt angegeben“, sagt Katarina Pokorny, Fachgruppenobfrau der Kleintransporteure in der Wirtschaftskammer Wien.

Besonders schwierig werde es, wenn das bei Adressen in großen Gebäudekomplexen geschehe. Wenn auch noch der Name am Türschild fehle, sei eine Zustellung fast unmöglich.