Überfordert? Postler aus NÖ entsorgte Briefe säckeweise im Müll

Da sich in dem weggeworfenen Müll unzählige ungeöffnete Postsendungen und Briefe befanden, die an verschiedene Personen in der Region adressiert waren, verständigte der 42-jährige Augenzeuge die Polizei.

➤ Mehr NÖ Nachrichten: Ungarn bei Auslieferung von Mordverdächtigem auf Bremse

Bedienstete der Polizeiinspektion Ybbs an der Donau konnten den Beschuldigten schließlich ausforschen. Der 21-Jährige aus dem Bezirk Melk ist Postbote. Um die Briefe nicht austragen zu müssen, dürfte der Beschuldigte diese seit dem 27. November gesammelt und im Müllraum der Wohnhausanlage entsorgt haben.

Staatsanwaltschaft

Bei den durchgeführten Einvernahmen zeigte sich der 21-Jährige laut Landespolizeidirektion NÖ zu den Vorwürfen geständig. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.