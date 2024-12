Skurriles Hexen-Rollenspiel: Missbrauchte Techniker seine Stieftochter?

Das Verbrechen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person wirft er dem Mann vor. Denn das Mädchen soll an mehreren schweren Störungen gelitten haben, was auch eine Sachverständige im Prozess bestätigt. Doch davon will der Mann nie etwas bemerkt haben, behauptet er. Mehr noch: es gebe gar keine solchen Störungen, die Stieftochter würde diese nur vortäuschen, um ihn "schlecht ausschauen zu lassen".

Opfer oder Täter?

Er selbst stellt sich im Prozess als Opfer in diesem Fall dar. Jahrelang habe er seine damalige Ehefrau und deren Kinder unterstützt, das gemeinsame Haus gebaut und dafür nicht nur Zeit, sondern auch all seine Ersparnisse aufgewendet. "Dann hat sie mich betrogen und ich habe mich scheiden lassen", erzählt der 56-Jährige, der danach in ein anderes Bundesland übersiedelte. Trotzdem habe er sich auf Bitte seiner Ex-Frau nicht nur weiter um die Kinder gekümmert, sondern auch regelmäßig an den Wochenenden das Haus instand gehalten. "Nach einer Woche Arbeit bin ich drei Stunden lang hingefahren und habe dann oft bis nach Mitternacht gearbeitet", schildert er.