NÖ: Streit, weil Gäste von Eislaufhalle für Parkhausnutzung zahlen müssen

Am vergangenen Freitag waren Laster des Stadtbauhofs aufgefahren, um die wuchtigen und hässlichen Betonbarrieren zu platzieren. Der Ärger sei groß, weil man ohnehin einen stark sanierungsbedürftigen Betrieb mit einer überalterten Eisanlage mit viel Engagement am Leben erhalte.

"Die Stadt will als Eigentümer in die Halle selbst und in die Technik nichts mehr investieren“, so Mairhofer. Während in vielen Orten die Eisanlagen aus Kostengründen gesperrt werden, versuchen er und seine Familie das Freizeitangebot aufrecht zu halten. Dass man ihnen da das Leben noch schwerer mache, verstehe er nicht, sagt der Eisexperte. Die Blockade der freien Fläche neben der beliebten Eishalle sorgte auch im Internet für Diskussionen.