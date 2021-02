Eishalle: „Kein Geschäft, dafür aber viel Lob und Dankbarkeit“

Während viele Eishallen in NÖ wegen der strengen Sicherheitsvorgaben erst gar nicht in die Saison gestartet sind oder wieder zugesperrt haben, kann man in der Waidhofener Halle die Behördenvorgaben gut erfüllen. „Seit dem Saisonstart muss bei uns verpflichtend Maske getragen werden“, erklärt Christine Mairhofer. Aktuell ist ab 14 Jahren die FFP2-Maske am Eis Pflicht. Ab sechs Jahren muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Selten, dass sich jemand darüber beklagt, erzählen die Mairhofers. Ein großer Vorteil in Waidhofen ist die Beschaffenheit der Halle, die unter dem Dach offen ist und reichlich Frischluft zulässt.