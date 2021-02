Krise erhöhte Beratungsbedarf für Beschäftigte massiv

Einmal mehr kritisierte Wieser die Praxis der Bundespolitik, Maßnahmen frühzeitig anzukündigen ohne sofort die gesetzlichen Regeln mitzuliefern. Ohne entsprechende Verordnungen sei es schwierig korrekte juristische Beratungen abzuwickeln, so Wieser. Als Beispiel nannte er die genaue Definition der am Arbeitsplatz zu schützenden Risikogruppen. Diese habe sieben Wochen gedauert. Schlussendlich oblag die finale Entscheidung den Hausärzten. Aktuell bestimmt das Thema Impfpflicht die Anfragen, berichtete die Leiterin der Abteilung für Arbeits- und Sozialrecht Doris Rauscher-Kalod.

Stolz ist man bei der AKNÖ, dass man 2020 durch Interventionen in Betrieben oder beim Arbeitsgericht die stolze Summe von 46 Millionen Euro für Arbeitnehmer erkämpfen konnte. „Geld, das von vorherein rechtlich den Arbeitnehmer zugestanden ist“, so Wieser. Wichtige Anlaufstelle für die Bedürfnisse der Beschäftigten seien weiterhin die 21 Bezirksstellen der AKNÖ und drei weitere Servicestellen in der SCS, am Flughafen Schwechat und in Wien, betonte Wieser. Aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen sinken auch die monatlichen Beiträge (Kammer-Umlage) an die AK. Den Umfang der Beratungen werde man aber trotzdem weiter aufrecht erhalten, versicherte der AK-Präsident.