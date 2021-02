Nach Abschiebung: Lokalaugenschein zeigt renovierte Schule in Georgien

Freilich stellte sich rasch heraus, dass es sich nicht um das richtige Gebäude handeln dürfte. Nicht zuletzt machte das ein Posting der georgischen Botschafterin in Österreich klar, die sich um den Ruf ihres Landes sorgte. Wenig später machten dann die Fotos des richtigen Gebäudes die Runde.

Die "Servus TV"-Reportage zeigt nun ein zumindest auf den ersten Blick westlichen Standards entsprechendes Schulgebäude. Die Familie wollte den Journalisten kein Interview geben, eine von Tinas neuen Lehrerinnen meinte aber, die nächsten Monate würden für das Mädchen schwierig werden. Ihr Anwalt bedauerte das falsche Foto als Fehler, der unter Zeitdruck entstanden sei.

Der Standard hat mittlerweile die Geschichte heute ausführlich richtig gestellt. Embacher erklärte in der Zeitung, die Bilder von der Familie, konkret der Mutter, erhalten zu haben. Die Großmutter des Mädchens soll in dem Gebäude unterrichten und die Quelle sein. Für den Anwalt ändert der Fehler nicht viel. Hätten die Behörden das Kindeswohl ausreichend geprüft, hätten sie feststellen müssen, dass die Schulmöglichkeiten in dem Dorf, in dem Tina jetzt lebt, schlechter seien als in ihrer früheren Schule. Zudem könne sie Georgisch weder lesen noch schreiben.