Abschied von Anna und Kiara: Die letzten Löwen des Safariparks sind tot

In Lionsrock finden Großkatzen, die zuvor meist unter schrecklichen Bedingungen und in Gefangenschaft leben mussten, ein neues Zuhause bis zu ihrem natürlichen Lebensende. „Wenn die Tiere ankommen, setzen wir alles daran, dass sie sich schnell an ihre neue Umgebung gewöhnen können. Natürlich müssen wir uns auch um ihre Ernährung und ihre individuellen medizinischen Bedürfnisse kümmern. Eine ganz besondere Rolle spielen auch die so genannten ,Enrichments': Das bedeutet, dass wir den Tieren Stimuli bieten, die das natürliche Verhalten fördern, Langeweile verhindern und Stress abbauen“, erklärt Pirker.

Anna und Kiara hatten in ihrem früheren Leben mehr Glück als die meisten Großkatzen, die nach Lionsrock kommen und zuvor oft ein qualvolles Leben hatten. „Sie kamen in der Geborgenheit ihres Familienrudels an und verließen uns auf dieselbe Weise. Wir sind so dankbar, dass wir ihnen ein langes und glückliches Leben in der besten natürlichen Umgebung unter dem afrikanischen Himmel bieten konnten. Sie werden immer einen besonderen Platz in unseren Herzen und in der Geschichte von Lionsrock haben“, sagt Hildegard Pirker.