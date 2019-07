Prozess: Hausbesitzer schoss Einbrecher nieder

Seit heute, Mittwoch, stehen am Landesgericht St. Pölten ein Einbrecher und ein Hausbesitzer vor Gericht. Ein 46-Jähriger ist im Februar 2019 mit einem weiteren, bisher unbekannten Mann, in das Wohnhaus eines 66-Jährigen in St. Valentin (Bezirk Amstetten) eingebrochen. Dab schoss er Eigentümer den Einbrecher, der bislang zwölf einschlägige Vorstrafen hat, an. Der Eindringling wurde schwer verletzt. Der zweite Täter konnte fliehen und wurde bisher nicht aufgegriffen.