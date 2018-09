Prominente Schützenhilfe für den Wolf

Kaum ein Tier spaltet derzeit die Gesellschaft so stark wie der Wolf. Am Wirtshaustisch, im Büro oder in den sozialen Medien treffen die Argumente von Befürwortern und Gegnern zur Rückkehr des Raubtieres in den heimischen Wäldern aufeinander.

Nun nutzt ein ganz prominenter Österreicher seinen Bekanntheitsgrad, um für die Rückkehr des Wolfes ordentlich Stimmung zu machen: Der niederösterreichische Tennisstar Dominic Thiem, bekanntlich ein großer Tierliebhaber, bekennt sich öffentlich zu den Raubtieren. An seine knapp halbe Million Follower auf Instagram hat Thiem einen Aufruf gerichtet: „Der Wolf hat seinen Lebensraum in Österreich gefunden. Wenn wir alle zusammen arbeiten und gemeinsam handeln, wird es gelingen, zusammen friedlich zu leben.“ Bereits 23.500 seiner Fans haben diesen Beitrag goutiert und ihre Zustimmung dazu gegeben.

Dominics Affinität zu den Raubtieren erklärt seine Mutter, Karin Thiem so: „Wir setzen uns allgemein für Tierschutz ein, Dominic unterstützt mehrere Organisationen. Wo es geht, versuchen wir Tierleid zu vermeiden. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die es freut, wenn so faszinierende Tiere wie der Wolf, der Goldschakal oder die großen Raubvögel in unser Land zurückkehren.“ Dominics Postings sollen aufzeigen, wie wichtig ihm eine intakte Natur sei, erklärt seine Mutter.

In der Angelegenheit hat sie den Namen Thiem auch genutzt und sich via sozialer Medien an Landesrat Stephan Pernkopf gewandt und gegen die am gestrigen Donnerstag verabschiedete Novelle des Jagdgesetzes protestiert.