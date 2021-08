Projektidee: Stadt soll Nikolo-Zentrum werden

Waidhofen/Ybbs. Für schräge und innovative Ideen bekannt, will der Kulturkreis Freisingerberg seine Heimatstadt Waidhofen zur Nikolaus-Stadt machen. Am heurigen 4. Dezember sollen sich Nikoläuse aus der Großgemeinde, aber auch aus vielen anderen Regionen ein großes Stelldichein in der Ybbsstadt geben.

Viele Bräuche, Geschichten und eine legendäre Nikolo-Frau, die in den 1950er-Jahren eine Waidhofener Berühmtheit war, brachten die Kulturkreisrunde auf dieses Projekt, das sie nun frühzeitig bekannt machen. Waidhofens Stadtpfarrer Herbert unterstützt sie dabei. Er wird am Abend des 4. Dezember eine Nikolo-Messe zelebrieren. Auch andere Programmpunkte sind rund um die symbolischen Nachfolger des Heiligen aus dem türkischen Myra geplant. Das Nikolo-Festival soll künftig jährlich stattfinden.