Schloss Viehofen in St. Pölten: Von der Ruine zum Traumschloss

Über die weitläufige Terrasse kann man nicht nur einen besonderen Blick auf die Landeshauptstadt erhaschen, sondern auch das gesamte Areal überblicken. „Zuvor war hier Wildnis“, so Sabine Figl.

Neu aus Gebrauchtem

Nicht nur im Freien, sondern auch in den Innenräumen ist kaum etwas beim Alten geblieben. „Die Böden im Schloss stammen beispielsweise aus einem abgerissenen Wirtshaus in Kilb (Bezirk Melk, Anm.) oder aus einer Bank in Wien. Die Fenster erhielt mein Schwiegervater über ein Tauschgeschäft aus dem Stift Herzogenburg, da dort neue angebracht wurden“, schildert Sabine Figl. Obwohl die Räumlichkeiten bei der Renovierung teilweise auch mit modernen Elementen aufgepeppt worden sind, ist ein Großteil der Möbel im Schloss antik.

Als Fundus diente der Antiquitätenhandel, den das Ehepaar Figl als Familienbetrieb ebenfalls übernommen haben. „Deshalb können die Möbel im Schloss bei Interesse auch gekauft werden“, erklärt Matthias Figl das Konzept.