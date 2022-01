Projekt untersucht bisher unbekannte NS-Lager in Niederösterreich

Das Forschungsprojekt "NS-'Volksgemeinschaft' und Lager im Zentralraum Niederösterreich" soll bisher unbekannte und weitgehend unerforschte Lager untersuchen. Beleuchtet wird die Geschichte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter sowie deren Lager und Behausungen. Für die Koordinierung ist das Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten verantwortlich. Das Land unterstützt das Projekt mit rund 400.000 Euro, wurde am Sonntag in einer Aussendung mitgeteilt.

"Zum historischen und kulturellen Erbe des niederösterreichischen Zentralraums um St. Pölten, Krems, Melk und Tulln zählen nicht nur Klöster und Schlösser, sondern auch mindestens 60 Lager und lagerähnliche Einrichtungen, in denen in der NS-Zeit von der 'Volksgemeinschaft' Ausgegrenzte und Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus ganz Europa untergebracht waren", erläuterte Projektleiterin Martha Keil, Leiterin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs.

Im Zentrum der Untersuchung stehen auch Interaktionen zwischen den Lagern und ihren Umgebungen sowie Interaktionen zwischen Inhaftierten und den im Umland lebenden Menschen.