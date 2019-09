Neue Aufregung um geheime Nazi-Stollen

VonWolfgang atzenhoferBislang als eines von 42 Außenlagern des Konzentrationslagers Mauthausen bekannt, könnte die Geschichte des Nazi-KZs in St. Georgen an der Gusen im oberösterreichischen Mühlviertel bald in einem noch düsteren Licht erscheinen. In einer Dokumentation des deutschen ZDF wurden Indizien zusammengetragen, wonach die Ausmaße der unterirdischen Anlagen in Gusen um Vieles größer gewesen sein sollen, als bisher bekannt. Sogar ein unterirdisches Lager, in dem zu Kriegsende Tausende Menschen ermordet worden sein könnten, steht im Raum.

Schon in vergangenen Jahren haben Meldungen über angeblich gigantische unentdeckte Stollensysteme in St. Georgen für Aufsehen gesorgt. Im Untergrund soll es nicht nur die unter dem Decknamen „Bergkristall“ bekannt gewordene Rüstungsfabrik gegeben haben. Dort ließen die Nazis von Tausenden Häftlingen ihre Düsenjagdflieger „Messerschmitt Me 262“ bauen. 8500 Nazi-Gefangene kamen beim Stollenbau ums Leben.

Vom ZDF zusammengestellte Zeitzeugenberichte, Dokumente und Luftaufnahmen aus US-Archiven liefern neue beklemmende Hinweise. Gestaltet hat die Doku der Linzer Filmemacher Andreas Sulzer, der schon 2015 eine Doku über das KZ Gusen gedreht hat. Nach neuen Erkenntnissen könnten die Stollen in Gusen, nicht wie bisher angenommen eine Länge von acht, sondern gar 25 Kilometer oder noch mehr gehabt haben.