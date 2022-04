Privates Wohnraumangebot für Geflüchtete wird geprüft

Ende der Vorwoche befanden sich etwa 6.000 Personen aus der Ukraine in Niederösterreich in der Grundversorgung. Das Land NÖ rechnet damit, dass in den nächsten Wochen noch weitere 1.000 bis 2.000 Personen Anträge stellen.

Einige sind in öffentlichen Unterkünften, andere in privaten untergebracht. Einen Verteilungsschlüssel gebe es laut Büro von FPÖ-Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl nicht: „Die Flüchtlinge werden in jene Quartiere verlegt, wo Unterkünfte frei sind.“

In Niederösterreich haben sich über die Plattform des Landes (noehilft.at) und beim Bund 4.000 Quartiergeber gemeldet, die ukrainische Geflüchtete aufnehmen. Die Koordination der Angebote hat die „WUK – Wohndrehscheibe für ukrainische Kriegsflüchtlinge“ der Diakonie und Caritas im Auftrag des Landes übernommen.