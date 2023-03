Premiere in Stahlwerkhalle: Start-up startet ferngesteuert durch

Was in gut gelaunter Stimmung als vage Idee in die Runde geworfen wurde, ist nun zum Hightech-Start-up dreier Freunde im Ybbstal gereift. Das Techniker-Trio will mit dem Prozess der Teleoperation („Arbeit auf Distanz“) am österreichischen Markt Fuß fassen.

Dabei geht es darum, Maschinen über große Entfernungen in Echtzeit zu steuern. In einer Halle des Stahlprofilerzeugers Welser lieferte VBR Innovations GmbH, so heißt das Start-up, am vergangenen Wochenende eine spektakuläre Premiere.