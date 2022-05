Preissteigerungen: SPÖ und FPÖ beantragen Landtags-Sondersitzung

In einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am heutigen Donnerstag kündigten die beiden Landesparteivorsitzenden der SPÖ NÖ und der FPÖ NÖ, LHStv. Franz Schnabl und Klubobmann LAbg. Udo Landbauer, die Einbringung einer Sonder-Landtagssitzung zur gesteigerten finanziellen Belastung der Niederösterreicher an: „Immer mehr Landsleute stehen vor der Herausforderung gleichzeitig gestiegene Preise im Energie-, Lebensmittel und Wohnbereich stemmen zu müssen.“