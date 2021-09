Preisrally bei Betongold: Häuser um 7,6 Prozent teurer

„Die Pandemie und das damit verbundene Streben nach Sicherheit waren ein Turbo für die Preisrally“, erklärt Peter Brezinschek, Chefanalyst von Raiffeisen Research. Und auch 2021 stehen die Zeichen auf Höhengewinne. „Das Motto heißt Grundbuch statt Sparbuch“, so Matthias Reith von Raiffeisen Research.

Und hier muss man je nach Region entweder tiefer oder weniger tief in die Tasche greifen. „In keinem anderen Bundesland schwanken die Preise von Haus, Wohnung oder Grund auf Bezirksebene derart wie in Niederösterreich“, so Brezinschek. Das sei der Bundeshauptstadt im Zentrum „geschuldet“. Die umliegenden Bezirke orientieren sich am Wiener Preisniveau, insbesondere im Waldviertel sei davon keine Rede.

Aber: Seit der Corona-Krise werden auch Regionen abseits des „Speckgürtels“ attraktiver. „Alles was von Wien aus in einer Stunde Fahrtzeit erreichbar ist, erfreut sich seit Beginn der Corona-Krise großer Beliebtheit“, erläutert Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien. Hotspots seien die Bezirke Amstetten, Tulln, Bruck/Leitha oder Wiener Neustadt. Wenn man durch Homeoffice künftig nicht mehr täglich zum Arbeitsplatz pendeln müsse, werde der Trend noch verstärkt, prognostiziert er.