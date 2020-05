Preis für die Landesgalerie Niederösterreich

Die Umgestaltung soll in der Begegnungszone, die auf der Steiner Landstraße von der Dr.-Karl-Dorrek-Straße bis zum östlichen Bereich des Karikaturmuseums reicht, auch bewirken, dass die Verkehrsbeteiligten achtsamer werden.

Die Bauarbeiten haben am 29. April begonnen und werden bis Ende Juni dauern. So können die Landesgalerie NÖ, die Kunsthalle Krems und das Karikaturmuseum Krems pünktlich am 1. Juli wieder öffnen. Die Kosten für die Weiterentwicklung des Museumsplatzes sind durch das Baubudget der Landesgalerie Niederösterreich mit 35 Mio. Euro abgedeckt.