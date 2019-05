Die neue Landesgalerie: In diesem Salon ist Niederösterreich

„Ich bin alles zugleich – aber niemals werd ich alles zu gleicher Zeit tun.“

Diese Zeilen brachte Egon Schiele 1910 zu Papier, das Dokument ist nun im ersten Stock der Landesgalerie Niederösterreich ausgestellt.

Anders als Schiele muss die Institution ziemlich vieles zu gleicher Zeit tun: Die Kunstsammlungen des Landes präsentieren, Touristen und Einheimischen einen Ort zur Kontemplation bieten, auch kunstferne Leute „abholen“ und dabei auf Höhe der Zeit bleiben.

Der verdrehte Kubus, den die Architekten Marte.Marte an der Kremser Kunstmeile planten, soll die Orgel sein, die all diese Stückerln spielt. Und wie es bei Instrumenten so ist, brauchen sie Zeit, bis sie eingespielt sind: Das Haus brilliert mit seinem Eröffnungsprogramm noch nicht in allen Tonlagen, hier und da sind Dissonanzen zu vernehmen.