Postenschacher? Ex-Landesrat ist Leiter der Gesundheitskasse in Horn

Maurice Androsch hat eine steile Karriere in der Politik hingelegt. Nachdem er neun Jahre lang als Bürgermeister die Geschicke von Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya leitete, gelang ihm 2013 der Sprung in die nö. Landesregierung. Bis 2017 war er SPÖ-Landesrat für Mindestsicherung, Tierschutz und Schuldnerberatung, danach wechselte er in den Nationalrat. Jetzt hat der karenzierte Polizeibeamte einen neuen Job. Androsch leitet seit Anfang Oktober die Gesundheitskasse (ÖGK) der Außenstelle in Horn.

Parlamentarische Anfrage

Begleitet wird die Bestellung allerdings von anonymen Briefen, die nicht nur an Medien, sondern auch Partei-Genossen geschickt wurden. Der zentrale Vorwurf: Die Politik habe bei der Besetzung ihre Finger im Spiel gehabt, interne Bewerber wären besser qualifiziert gewesen. SPÖ-Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan, der ebenfalls ein Schreiben erhielt, stellte daraufhin eine parlamentarische Anfrage, die von Bundesminister Rudolf Anschober sehr detailreich beantwortet wurde.