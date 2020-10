NÖ: Verdachtsfall in Büro von Regierungsmitglied

Die Rednerpulte im Ostarrichisaal im NÖ Landhaus blieben Freitagfrüh leer. Eine Pressekonferenz in der die Landesräte Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Martin Eichtinger (ÖVP) zur Grippeimpfsaison in Niederösterreich informieren wollten, musste kurzfristig abgesagt werden.

In einem der beiden Büros der Regierungsmitglieder gibt es einen Covid-Verdachtsfall, wurde bekannt gegeben. Man wolle absolut kein Risiko eingehen, teilte ein Sprecher mit. Für Gesprächsstoff im NÖ Landhaus sorgte auch die Tatsache, dass in NÖ die Zahl der neu hinzugekommen Infizierten mit 223 Fällen am Freitag neuen Rekordstand erreicht hat.