Postbus-Betriebsversammlung: Morgendliches "Verkehrschaos" droht

Am Dienstag wurde kurzfristig bekannt, dass es eine Betriebsversammlung der Postbus AG in der Dienststelle Hollabrunn geben wird. Und zwar am Mittwoch um 4 Uhr Früh. Grund ist ein Konflikt rund um die neue Dienstplangestaltung. 160 betroffene Lenkerinnen und Lenker wurden eingeladen.

Postbus-Betriebsrat Robert Wurm sieht in den neuen Dienstplänen, die seit Montag – also seit dem Schulstart – gelten, eine Gefahr für das Personal und die Fahrgäste. Es kann nämlich schon mal vorkommen, dass man die erste Fahrt um 3.41 Uhr morgens antritt und die letzte erst um 19.35 Uhr abends beendet.

Im ländlichen Raum würde sich vor allem in den Früh- und Abendstunden das Hauptgeschäft im Busverkehr abspielen. Nach etwa vier Stunden am Morgen steht dann eine über neunstündige Pause für die Lenkerinnen und Lenker in den umstrittenen Dienstplänen. Abends soll dann nochmals etwa zweieinhalb Stunden gefahren werden.