Corona-Reisesommer: Um ein Viertel weniger Staus

Salzburg, Steiermark und Kärnten: Diese drei Bundesländer sind die Stau-Meister des Sommers dort bauten sich die meisten Blechkolononnen im Urlauberreiseverkehr 2020 auf, berechneten die Mobilitätsexperten des ÖAMTC. Bedingt durch die Corona-Beschränkungen gab es heuer aber deutlich weniger Staus als gewohnt: 439 zählte der Klub - das sind um 28 Prozent weniger als im Sommer des Vorjahres.

Weniger Verkehrsüberlastung

Das erklärt auch die Änderung der Ursachen. Ist es üblicherweise Verkehrsüberlastung, die zu Stehzeiten auf Autobahnen und Schnellstraßen führt, waren es heuer Unfälle. 31,4 Prozent aller Staus wurden durch Karambolagen ausgelöst, gefolgt von Verkehrsüberlastung mit 27,8 Prozent (2019: 40,6 Prozent) - und von Grenzkontrollen mit 21 Prozent. Sie liegen heuer in der Statistik an dritter Stelle, im Vorjahr mit 5,6 Prozent an fünfter Stelle.