E-Auto vor kalter Dusche: Wagen drohte in NÖ ins Pool zu stürzen

Ein kurioses Sommer-Intermezzo ereignete sich im Bezirk Tulln : Direkt an der Kante des Hauspools blieb am Mittwochnachmittag ein Kleinwagen nach einer Irrfahrt durch einen Garten hängen. Der E-Pkw war durch unglückliche Umstände ins Rollen gekommen und drohte ins Schwimmbecken zu kippen.

Der Lenker des Wagens hatte großes Glück und blieb bei dem Vorfall bei einem Wohnhaus in Fels am Wagram unverletzt. Als die zu Hilfe gerufene Ortsfeuerwehr Fels beim Einsatzort eintraf, balancierte der Wagen auf der Poolkante. Der Pkw wurde von den Freiwilligen sofort mithilfe der Seilwinde des Rüstwagens gesichert.

Feuerwehrkran alarmiert

Dann wurde die Nachbarsfeuerwehr Grafenwörth zur Unterstützung alarmiert. Die Grafenwörther setzten zunächst den „E-Plug“, um den Elektroantrieb des Fahrzeugs zu deaktivieren.