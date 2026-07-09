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Niederösterreich

E-Auto vor kalter Dusche: Wagen drohte in NÖ ins Pool zu stürzen

Pkw fuhr durch Hausgarten in Fels am Wagram und blieb an Poolkante hängen.
Wolfgang Atzenhofer
09.07.2026, 07:13

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E-Car droht ins Pool zu stürzen

Ein kurioses Sommer-Intermezzo ereignete sich im Bezirk Tulln: Direkt an der Kante des Hauspools blieb am Mittwochnachmittag ein Kleinwagen nach einer Irrfahrt durch einen Garten hängen. Der E-Pkw war durch unglückliche Umstände ins Rollen gekommen und drohte ins Schwimmbecken zu kippen.

Kurioses Bild am Einsatzort

Feuerwehrleuten bot sich ein kurioses Bild am Einsatzort. 

Der Lenker des Wagens hatte großes Glück und blieb bei dem Vorfall bei einem Wohnhaus in Fels am Wagram unverletzt. Als die zu Hilfe gerufene Ortsfeuerwehr Fels beim Einsatzort eintraf, balancierte der Wagen auf der Poolkante. Der Pkw wurde von den Freiwilligen sofort mithilfe der Seilwinde des Rüstwagens gesichert.

Feuerwehrkran alarmiert

Dann wurde die Nachbarsfeuerwehr Grafenwörth zur Unterstützung alarmiert. Die Grafenwörther setzten zunächst den „E-Plug“, um den Elektroantrieb des Fahrzeugs zu deaktivieren.

Pkw wird mithilfe des FF-Krans aus dem Garten gehoben

Pkw wird mithilfe des FF-Krans aus dem Garten gehoben. 

Danach wurde das weitgehend unbeschädigte Auto schonend mit dem Kran des Grafenwörther Wechselladefahrzeugs aus der misslichen Lage befreit und aus dem Garten auf einen sicheren Abstellplatz gehoben.

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Der Wagen wurde dem erleichterten Lenker retourniert und die Feuerwehrleute rückten wieder in ihre Einsatzzentralen ein.

Tulln
kurier.at, watzenh  | 

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