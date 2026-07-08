Brandstiftung durch Jugendliche? Feld in Kottingbrunn brannte

Die Freiwillige Feuerwehr Kottingbrunn musste am Dienstagabend zu einem Vegatationsbrand auf einem abgeerteten Feld ausrücken: Die Trockenheit und Wind begünstigten dabei die Ausbreitung der Flammen - das auf dem Feld befindliche Stroh wirkte ebenfalls wie ein Brandbeschleuniger. Neben der FF Kottingbrunn, die mit 27 Einsatzkräften im Löscheinsatz stand, unterstützte auch die FF Gainfarn mit einem Tanklöschfahrzeug (7 Mann) die Einsatzkräfte. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich binnen zwei Stunden, dem Feuer Herr zu werden.

Nun laufen die Ermittlungen zur Brandursache auf Hochtouren, denn laut Feuerwehr steht der Verdacht von Brandstiftung im Raum. Zeugen hätten an der Örtlichkeit (Nico-Dostal Weg/Flugfeldstraße) zwei Jugendliche bemerkt, die dann nach 18 Uhr auf einem Scooter davonfuhren, just als es zu brennen begann.

Deshalb ersucht die Polizei auch um Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Leobersdorf +43 59133 33 08 100.