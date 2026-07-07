Langenlois: 17-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Eine 17-Jährige ist am Montag bei einem Auffahrunfall auf der B218 in Langenlois (Bezirk Krems) schwer verletzt worden. Die junge Autolenkerin war Polizeiangaben vom Dienstag zufolge gegen das Firmenfahrzeug eines 28-Jährigen gekracht, der die Geschwindigkeit zum Linksabbiegen verringert hatte.