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Niederösterreich

Langenlois: 17-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Autolenkerin war gegen Firmenfahrzeug eines 28-Jährigen gekracht. Sie wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
07.07.2026, 10:40

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Eine 17-Jährige ist am Montag bei einem Auffahrunfall auf der B218 in Langenlois (Bezirk Krems) schwer verletzt worden. Die junge Autolenkerin war Polizeiangaben vom Dienstag zufolge gegen das Firmenfahrzeug eines 28-Jährigen gekracht, der die Geschwindigkeit zum Linksabbiegen verringert hatte. 

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Die Einheimische wurde ebenso in das Universitätsklinikum Krems gebracht wie ihr Unfallkontrahent, der Blessuren erlitten hatte.

Krems
Agenturen  | 

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