Fund von eingemauerter Leiche in NÖ: Festnahme in Dubai

Ein äußerst ungewöhnlicher Leichenfund beschäftigt seit Wochen Kriminalisten im Bezirk Mödling: In Münchendorf waren Ende Mai die sterblichen Überreste einer 99-jährigen Frau in einer Wand entdeckt worden.

Seither stand der Sohn (57) der Toten unter dringendem Tatverdacht. Um weiterhin die Pension und Sozialleistungen der Mutter zu kassieren, soll er den Tod der Pensionistin jahrelang verheimlicht und die Leiche der Frau an ihrem Zweitwohnsitz eingemauert haben, so der Vorwurf.

Vor wenigen Tagen wurde der Verdächtige am Flughafen in Dubai auf Basis eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Er soll in Dubai versucht haben, auszureisen, worauf die Handschellen klickten.