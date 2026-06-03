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Leichenfund in Mödling: 99‑Jährige in Wand einbetoniert
Eine einbetonierte Leiche beschäftigt derzeit Kriminalisten im Bezirk Mödling. Die sterblichen Überreste einer 99‑jährigen Frau wurden in einer Wand entdeckt.
In ihrem Zweitwohnsitz, einem Einfamilienhaus, wurde sie aufgebahrt hinter einer aufgestellten Betonwand aufgefunden. Todeszeitpunkt und Todesursache sind derzeit noch unklar. Allerdings dürfte die Tote stark mumifiziert und bereits seit Jahren nicht mehr am Leben gewesen sein.
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