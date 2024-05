Zwei Polizisten bei Einsatz in NÖ offenbar von sechs Männern verletzt

Zwei Polizisten sind in Waidhofen an der Thaya beim Versuch, einen Streit zwischen sechs Männern zu schlichten, verletzt worden. Die beiden Beamten waren am Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Großfamilie gerufen worden. Als sie dort eintrafen, sollen sie dort von den Streitenden attackiert worden sein, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag auf APA-Anfrage einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung".