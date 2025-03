Polizist auf Abwegen: "Strafzettel-Kaiser" aus NÖ landet vor Gericht

Er galt als Raserschreck und glänzte polizeiintern mit rekordverdächtigen 1.300 Organmandaten in seinen stärksten Jahren. Kein anderer Polizeibeamter in Niederösterreich soll so viele Verkehrssünder abgestraft haben, wie der 56-jährige Uniformierte aus dem Bezirk Wiener Neustadt.