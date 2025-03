Prüfung nach Whistleblower-Anzeige: Burgball hat weiße Steuer-Weste

Während unter den 2.000 Ballbesuchern in Wiener Neustadt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Ex-Kanzler Karl Nehammer das Tanzbein schwangen, brodelte es hinter den Kulissen bereits kräftig.

Ein Whistleblower hatte bereits Wochen vor dem 63. Ball der Theresianischen Militärakademie am 24. Jänner die Organisation des Burgballes ins kriminelle Eck gerückt. In einem Schreiben an die interne Hinweisgeberstelle des Bundesministeriums für Landesverteidigung war von Steuertricks, Korruption und Amtsmissbrauch die Rede.