Burgball der Militärakademie im Visier: Ministerium prüft Vorwurf des Steuerbetrugs

Alle externen Mitarbeiter (Kellner, Barpersonal, Helfer) werden für einen Tag durch den "Verein der Freunde der Militärakademie“ angemeldet. "Die Durchführung dazu obliegt der von uns beauftragten Steuerberatungskanzlei. Die am Ball arbeitenden Angehörigen des veranstaltenden Jahrganges bzw. Kadersoldaten und Zivilbedienstete erhalten eine Aufwandsentschädigung im Sinne der Bestimmungen des Finanzministeriums für die Durchführung eines Schulballes“, heißt es auf Anfrage an der Militärakademie .

Laut den Vorwürfen werden "mit einem Trick“ auch andere Abgaben umgangen. Da die Akademie beim Ball externe Barkeeper, Kellner, Caterer, Musiker und Hilfskräfte einsetzt, wären eigentlich mit der Anmeldung Arbeitgeberbeiträge wie Sozialversicherung, Krankenversicherung etc. sowie der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds bzw. Kommunalsteuer fällig. All das erspart man sich in der Militärakademie allerdings über ein "Hintertürchen“, lautet die Anschuldigung.

Anmeldung beim Verein

Die Lösung über den Verein habe bestimmte Gründe. Um auf einer militärischen Liegenschaft als Nicht-Angehöriger des Bundesheeres eine Tätigkeit ausüben zu dürfen, bedarf es einer rechtlichen Grundlage. "Die externen Mitarbeiter werden deshalb beim Verein angemeldet, um die rechtliche Basis zu schaffen“, erklärt MilAk-Sprecher Oberst Thomas Lampersberger.

Den Vorwurf der Steuerhinterziehung weist die Akademie daher auch klar von sich. Durch den "enormen finanziellen Aufwand“ für Dekoration, Blumenschmuck, Mobiliar, Kosten für Musiker etc. sei der Gewinn "überschaubar“. Der Reinerlös werde aber auch dieses Jahr, so wie in den letzten Jahren, karitativen Zwecken zur Verfügung gestellt. Im Vorjahr ging das Geld an die Waldschule in Wiener Neustadt und den Verein Pro Collegio, sagt Lampersberger.