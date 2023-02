Kaserne aus Holz: Neues Zeitalter bricht in der Militärakademie an

Erholungsphasen

Es wird Doppel- und Einzelzimmer und barrierefreie Bereiche geben. Eine vergleichbare Kaserne aus Holz wurde bereits in Feldbach errichtet. MilAk-Kommandant Karl Pronhagl spricht von einem Meilenstein, was die Attraktivität des Gebäudestils anbelangt. „Die angehenden Offiziere durchlaufen eine lange, fordernde und anspruchsvolle Ausbildung, die ein Höchstmaß körperlicher und geistiger Anstrengung erfordert. Daher ist es mir wichtig, dass in den geringen Erholungsphasen zeitgemäße Unterkünfte zur Verfügung stehen“, erklärt Tanner.

Ein zweiter Bau aus Stahlbeton und raumhohen Glasflächen auf fast 4.000 Quadratmetern beherbergt in Zukunft einen zentralen Speisesaal für über 600 Personen. Untergebracht werden darin auch Werkstätten wie eine Sattlerei, Schneiderei, Schusterei und Tischlerei.

Auf den Dächern der Gebäude werden Photovoltaikflächen im Ausmaß von fast 2.500 Quadratmetern angebracht. Weil für die Neubauten Grünflächen gerodet werden müssen, kommt es zu Ersatzpflanzungen. Im Akademiepark wird deshalb ein brachliegendes Feld von rund 8.500 Quadratmetern aufgeforstet. „Mit verschieden großen, sowie saisonal variable Baumsorten“, heißt es vonseiten der Militärakademie.