Polizist getötet: Gericht lehnt die Anklage ab

Die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Laut der Verletzungsmuster an der Leiche könnte der Mann sowohl von hinten, als auch von vorne überfahren worden sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 54-jährige im Zuge eines Wendemanövers der Ehefrau von ihr in der Dunkelheit übersehen wurde. Die Verdächtige hatte zum Unfallzeitpunkt knapp ein Promille Alkohol im Blut. Die Staatsanwaltschaft erkannte jedenfalls keinen Tötungsvorsatz und brachte deshalb am 22. Dezember ein Fahrlässigkeitsdelikt per Strafantrag ein, bestätigt Sprecher Erich Habitzl.

Das Gericht sieht den Sachverhalt anders, sagt Sprecherin Birgit Borns. Auch ein vorsätzlicher Mord sei denkbar. Damit wären Geschworene zu befassen.