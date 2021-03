Polizist getötet: Ehefrau nun doch wegen Mordes angeklagt

Eineinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass der 54-jährige Polizist Andreas L. und seine Frau mit Bekannten auf dem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz zu späterer Stunde feierten. Laut Zeugen soll es dabei im angeheiterten Zustand im Lokal des Campingplatzes zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein.

Kurz vor 21.40 Uhr wollte die Frau Zigaretten von einem Automaten holen. Anwesende Zeugen gaben an, das Aufheulen eines Motors vernommen zu haben. Wenig später fand man den leblosen Polizisten in der Wiese. Er war vom Auto seiner Frau überrollt und getötet worden. Zur Klärung des genauen Hergangs gab die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt mehrere Gutachten in Auftrag.

Die Ergebnisse waren nie eindeutig. Laut der Verletzungsmuster an der Leiche könnte der Mann sowohl von hinten, als auch von vorne überfahren worden sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 54-jährige im Zuge eines Wendemanövers der Ehefrau von ihr in der Dunkelheit übersehen wurde. Sie hatte zum Unfallzeitpunkt knapp ein Promille Alkohol im Blut. Die Staatsanwaltschaft erkannte jedenfalls zunächst keinen Tötungsvorsatz und brachte deshalb vergangenen Jänner ein Fahrlässigkeitsdelikt zur Anklage.