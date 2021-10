Polizist am Facebook-Pranger klagt Entschädigungen ein

„Schon am Rückweg vom Einsatz hat mich ein Freund angerufen und gefragt, was ich da gemacht habe“, schilderte der Kärntner vor Gericht. Weiterer Rechtfertigungsbedarf vor Bekannten, Kollegen und in Vereinen, in denen er aktiv ist, wäre die Folge gewesen. Während der Großteil der Beschuldigten am Freitag eingestand, dem Mann unrecht getan zu haben und sich bei ihm entschuldigte, zeigte einer wenig Einsicht. „Ich wollte der Dame helfen, den Mann zu finden. Die macht das ja nicht zum Spaß“, sagt er, widersprach sich jedoch selbst: „Es ist ja niemand erkennbar auf dem Bild.“

In ihrer Urteilsbegründung ermahnte die Richterin: „Jeder darf seine Meinung äußern, auch die Polizei kritisieren, aber einen einzelnen Menschen öffentlich an den Pranger zu stellen, das geht nicht. Sie können in sozialen Medien nicht Staatsanwalt, Richter und Henker in einer Person spielen. Das gilt umso mehr, wenn sich der Betroffene nichts zu Schulden kommen hat lassen.“s. jedlicka