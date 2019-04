Polizeizentrum: Kickl lässt Wiener Neustadt weiter zappeln

Man konnte daher von einem durchaus spannungsgeladenen Treffen ausgehen, dass diese Woche im Innenministerium stattfand. Schneeberger war bei Kickl zu Gast, um aktuelle Sicherheitsfragen für Wiener Neustadt unter vier Augen zu besprechen.

Außer einem Handshake-Foto und der Nachricht, dass man „die Sicherheit für die 45.000 Einwohner noch weiter verbessern will“, drang von dem Termin nichts nach außen. Kein Sterbenswörtchen darüber, was jetzt tatsächlich mit dem Sicherheitszentrum passiert. Weder Kickl noch Schneeberger gaben dazu auf Nachfrage des KURIER eine Stellungnahme ab.

Da man in Wiener Neustadt bereits die neu geplante Einsatzzentrale der Flugpolizei an Schwechat verlor, will die Stadtführung nicht auch noch auf das nächste (zugesicherte) Großprojekt verzichten.