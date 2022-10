26-Jährige bei "Polizeitrick" festgenommen: NÖ Polizei sucht nach Opfern

Die Frau könnte laut Polizei seit längerem in Österreich als Abholerin tätig gewesen sein. Opfer werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt NÖ (Tel.: 059133-30-3333) zu melden.

Am 5. Oktober festgenommen

Für die 26-Jährige klickten nach einem versuchten "Polizeitrick" am 5. Oktober in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) die Handschellen. Die Frau ist laut Exekutive 1,56 Meter groß. Beim "Polizeitrick" werden vor allem betagte Personen von im Ausland sitzenden "Hintermännern" telefonisch kontaktiert, die sich als Polizisten, Staatsanwälte oder Richter ausgeben. Sie machen den Opfern glaubhaft, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben. Um eine Haft zu vermeiden, müsse Geld und/oder Schmuck bzw. Gold als Kaution übergeben werden. Die Abholung findet meist an der Wohnadresse der Opfer oder oft auch vor Gerichtsgebäuden statt.