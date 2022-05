Polizeitrick: Kripo nahm Duo bei Geldübergabe in Niederösterreich fest

Die Hintermänner sitzen in professionellen Callcentern in der Türkei oder am Balkan. Von dort aus schaffen es Gauner mit einer gewieften Vorgangsweise, am Telefon ihre meist betagten Opfer um ihr Vermögen zu bringen. Im Kampf gegen den ausufernden Polizeitrick ist Ermittlern in NÖ ein Schlag gegen eine kriminelle Bande gelungen. In Günselsdorf im Bezirk Baden wurden am Sonntag zwei türkische Staatsbürger festgenommen, die eine 69-jährige Frau um ihr Erspartes erleichtern wollten.

Das Opfer hatte am 14. Mai einen Anruf von einem Unbekannten bekommen, der angab von der Kriminalpolizei bzw. von Interpol zu sein. Er teilte der 69-Jährigen mit, dass zwei bewaffnete Täter festgenommen worden seien, bei denen ein Zettel mit ihrer Adresse aufgefunden wurde. Nachdem der Anrufer sich geschickt nach den Vermögensverhältnissen der Frau erkundigt hatte gab er an, Kriminalbeamte bei ihr vorbeizuschicken um ihr Vermögen sicher zu verwahren.