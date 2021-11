Polizeikontrollen: 90 Prozent aller Lkw sind für den Winter gerüstet

Seit 1. November gilt für Lkw über 3,5 Tonnen wieder Winterreifen- und Ketten-Mitführpflicht. Kontrollen der Polizei im vergangenen Jahr brachten ein alarmierendes Ergebnis: Jeder fünfte Lastwagen war nicht vollständig für den Winter ausgerüstet. In einer Schwerpunktaktion nahmen in Niederösterreich daher Polizei und Asfinag am Mittwoch den Schwerverkehr unter die Lupe. Das Ergebnis: Die Situation hat sich verbessert. Nur mehr jeder siebente Lkw war ohne ausreichende Winterausrüstung unterwegs.