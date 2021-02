Polizeihund "Geronimo" ortete Abgängige in Bruck/Leitha

Neben "Geronimo" stand auch "Ombre von Kistenstein" im Einsatz - beide Vierbeiner sind Mitglieder der Diensthundestreife der Polizeiinspektion Schwechat. "In Anbetracht der winterlichen Temperaturen ist es der ausgezeichneten Leistung der Spürnasen zu verdanken, dass dieser Frau das Leben gerettet werden konnte", betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung.