Niederösterreich: Wirbel um Spiel „Hangman“ in Schulen

Es ist ein weitverbreitetes Spiel und wurde in früheren Zeiten sogar im Unterricht verwendet, um Worte zu erraten: Man muss die Buchstaben für ein Wort finden. Wenn es nicht rechtzeitig gelingt, wartet der strichlierte Galgen. Der Titel dieses Ratespiels: Hangman oder das Galgenmännchen, wie es teilweise übersetzt wird.

Jetzt tauchte dieses Spiel in einer Sammlung auf, die das Österreichische Jugendrotkreuz an viele Schulen in Niederösterreich versandt hatte. Die positive Intention dahinter: „kontaktlose Spiele“ für die Zeit der Corona-Maßnahmen anzubieten. Wegen des „Hangmans“, der in der Sammlung als Spiel „ab dem Volksschulalter“ bezeichnet wird, gehen aber teilweise die Wogen hoch.

Der Galgen am Ende des Spiels regt viele auf und wird von diesen als „politisch nicht korrekt“ empfunden.