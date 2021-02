„Die Schwächsten der Schwachen ausgesucht“

Die Verdächtigen wurden sofort entlassen, danach begannen die Ermittlungen, die sich als äußert langwierig und schwierig gestalteten. Zum einen konnten sich die Opfer aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht äußern, zum anderen dauerte es ein Jahr, bis ein medizinisches Gutachten erstellt wurde. Verletzungen konnten zu diesem Zeitpunkt keine mehr festgestellt werden.

Wenngleich nicht strafrechtlich relevant, waren die Whatsapp-Chats der Angeklagten neben der Zeugin ein wichtiges Faktum in der Causa. In dieser Gruppe bezeichnet sich der Angeklagte einmal als „Master of death“ (Herr des Todes, Anm.) und schrieb an Kollegen „Ich glaub, wir sind die Außenstelle von Lainz“. Die „Todesengel von Lainz“ hatten in den 1980er-Jahren zahlreiche Patienten im gleichnamigen Krankenhaus getötet. „Hau sie alle in die Goschen, wenn sie nicht schlafen“, schrieb ein anderer Teilnehmer in dieser Gruppe.