Prozess um Messer-Attacke in Asylunterkunft in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Einmal will der Angeklagte Stimmen gehört haben, er spricht vom Teufel, dann berichtet der 22-Jährige von seinem Ecstasy-Konsum. Doch eine konkrete Erklärung, warum der irakische Staatsbürger am 13. September 2020 in St. Pölten mit einem Messer auf seinen Mitbewohner losgegangen sein soll, bleibt er schuldig.