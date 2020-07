Polit-Hickhack um Aus für Neurologie in Mauer

Landesklinik. Die Absiedelung der Neurologie aus der Landesklinik Mauer sei eine unwiderrufliche Entscheidung. Diese und dazu weiter führende Informationen über die künftige Spitalsstruktur im Mostviertel hatten die Chefs der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) bei einer Mitarbeiterversammlung im Klinikum Mauer im Gepäck. Während die LGA versucht, Info-Lücken zur Umstrukturierung zu füllen, wächst sich das Thema zum politischen Zankapfel aus.

13.000 Personen haben bereits gegen den Neurologie-Abzug unterschrieben. LGA-Vorstand Helmut Krenn, die neue Chefin der „Gesundheit Mostviertel GmbH“, Gabriele Polanezky, und der medizinische LGA-Direktor Markus Klamminger standen am Mittwoch den Mitarbeitern Rede und Antwort. Corona-bedingt waren nur 100 Personen zugelassen.Ein „über weite Strecken sehr konstruktiver Austausch“, berichtete LGA-Sprecher Bernhard Jany. Dabei sei der Belegschaft die Einbindung in die Detailplanung der neuen Struktur und den 170 betroffenen Mitarbeitern sichere Jobs zugesagt worden, so Jany. Als gesittet, aber kontroversiell beschrieb Betriebschef Wolfgang Schoder die Stimmung. „Uns wurde der Diskurs angeboten, die Entscheidung aber als fix dargestellt“, sagte er. Klar sei, dass eine „qualitätsvoll funktionierende Einheit“ zerschlagen werde und mit dem Abzug nach Melk Know-how verloren gehe.