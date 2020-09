Pkw-Lenkerin bei Kollision mit Lkw auf B5 im Bezirk Gmünd getötet

Eine Kollision mit einem Lkw auf der B5 bei Litschau (Bezirk Gmünd) hat am Mittwochnachmittag für eine Pkw-Lenkerin tödlich geendet. Die 89-jährige Einheimische starb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich noch an der Unfallstelle. Ihre Beifahrerin (86), ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd, wurde per Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn transportiert.

Laut Polizei war die 89-Jährige trotz Nachrangs von der L8187 in die B5 eingefahren. Der 32-Jährige Lkw-Chauffeur aus dem Bezirk Zwettl konnte eine Kollision nicht verhindern, obwohl er eine Notbremsung eingeleitet hatte. Er blieb unverletzt. Die Pkw-Lenkerin wurde aus dem Wagen geschleudert. Das Auto kam auf dem Dach zu liegen.