Konflikt um Dienstpläne bei Postbusfahrern verschärft sich

Sieben Busse sind Mittwochfrüh in Hollabrunn ausgefallen. Der Grund dafür war eine Postbus-Betriebsversammlung: Unter den Busfahrerinnen und Busfahrern herrscht nämlich Unmut über den neuen Dienstplan, der seit Schulbeginn – also Montag – gilt. „Gemeingefährliche Arbeitstage“ mit einer Einsatzzeit von beinahe 16 Stunden standen in der Kritik des Betriebsrates.

Als Beispiel nennt man vier Stunden Fahrzeit in der Früh, dann mehr als neun Stunden Pause und weitere zweieinhalb Stunden Fahrt abends. Seitens der ÖBB als Postbus-Inhaber verrechnet man aber nur sechseinhalb Stunden Arbeitszeit, die lange Pause könne individuell genutzt werden, wie ein Sprecher der ÖBB sagte. Betriebsrat Robert Wurm stellt die Sicherheit der Fahrgäste wie der Lenker bei solchen Diensten infrage: Erholung sei in der Pause nicht für jeden möglich.