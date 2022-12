Pkw-Fahrer bei Kollision in Niederösterreich ums Leben gekommen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der B40 im Gemeindegebiet von Mistelbach ist am Montagnachmittag ein 50 Jahre alter Pkw-Lenker ums Leben gekommen. Der Weinviertler starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Das Auto des 50-Jährigen war ins Schleudern geraten und in das Schwerfahrzeug gekracht, an dessen Steuer ein ebenfalls im Bezirk Mistelbach wohnhafter 37-jähriger rumänischer Staatsbürger saß. Der Pkw wurde in eine Böschung geschleudert. Für den eingeklemmten Lenker kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Chauffeur wurde im Landesklinikum Mistelbach ambulant behandelt.